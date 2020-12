Ratase valitsus võttis pensionikogujatelt kalli intressiga laenu

Ühe koroonakriisi vastase meetmena lõpetas Jüri Ratase valitsus teise sambasse tehtavad riigipoolsed maksed. Et inimeste tulevased pensionid ei kannataks, lubas valitsus hiljem tagasi maksta nii tegemata jäänud maksed kui ka kompenseerida saamata summad, kui pensionifondid tulu teenivad.

Pool aastat hiljem on Eesti pensionifondide keskmine tootlus alates 1. juulist kuus protsenti. See tähendab, et riik peab lisaks tegemata maksetele kompenseerima pensionikogujatele ka kuus protsenti saamata tootlust.

Ent raha saanuks palju odavamalt.