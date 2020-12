Arvamus

Andra Teede: kirjanike liidu signaal Peeter Helme suhtes peaks olema nii tugev, et paistab pimedusse seinade vahele. Sest ohvrid on seal, kõige pimedamas

Mul olid aastaid kaks väga head sõpra, paarike. Mees ja naine, elukaaslased. Naist tundsin ma kauem, aga mees meeldis mulle isegi rohkem, nii et raske öelda, kumma pärast neil külas käisin. See mees oli kohe selline tore, tegi nalja, võttis napsu, laia lehega, selline žestitegija. Kui ma sain 18-aastaseks, ostis ta mu sünnipäeval Kuku klubis mitu kandikut tekiila šotte ja jagas rahvale. No lihtsalt nii lahe!