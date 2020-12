Uudised

Elmar Vaher: kurjategija tõstis kinnipidamisel rinnale venekeelse sildi: я covid-позитивный

• Kui on olemas plaan, siis kriisi ajal see plaan kindlasti ebaõnnestub. Aga kui plaani ei ole, siis ebaõnnestub kõik, ütleb PPA peadirektor Elmar Vaher.



• Merike Jürilole sai kriisiks mittevalmistumist ette heita ainult see, kes ei tea, kuidas kriisi juhitakse.



• Peagi ei tohi relvaluba taotlevad inimesed enam panna digiloos lukku andmeid oma igapäevase rahustite tarvitamise või psühhiaatri juures käimise kohta.