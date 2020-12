Koroonakriisil oli Eestis sel aastal kaks lainet – kevadine ja nüüd, talvel. Kuidas on need sinu jaoks erinevad?

Lootsin kevadel, et teiseks laineks oleme rohkem valmis, aga ühiskonnas tekkis illusioon, et me pääseme teisest lainest. Ja seetõttu tuli koos illusiooni purunemise ja teise lainega ka inimeste frustratsioon. Kevadel oli psühholoogiliselt lihtsam.