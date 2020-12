Nädal kommentaariumis: Oudekki komsomolipatrull, Lauri Vahtre Austerlitz ja Vilja Kiisleri hobune

EKRE hobusetalli valvur : „Oudekki Loone ja tema lääne mõttekaaslaste teooria ning üldine maailmavaade, et Eesti riik ning ülejäänud lääs on kohutav Leviatan, mille vastu tuleb võidelda. Aga vabandust, Oudekki, kui sa võitled hirmsa Leviathaniga ja sulle midagi ei meeldi, siis kuidagi kummaliselt kukub välja, et saad seda Leviathani sõimata ja võid võidelda temaga, kuid see ei too sulle endale mingeid tagajärgi.”

Teisipäev, 22. detsember

leonid iljitš raudsaar: „Huvitav, et Vahtrele ja temasugustele naiivsetele EKRE fännidele pole kordagi pähe tulnud, et kõige tõenäolisem stsenaarium, millega see kõik lõppeb on tšehhovlik tummstseen, kus kõik asjaosalised jäävad lollideks. Nemad mõistagi ootavad, et neid ootab Eesti ajaloo üks säravamaid võite, tõeline Austerlitz homode vastu, aga miks 1.) pole valitsuserakonnad astunud samme, et 2014. a. kooselseadus tühistada ja 2.) miks käib selline vee sogamine, et kord räägitakse küsitlusest, siis hääletusest ja kolmas kord referendumist? Mis see siis lõpuks on? Väga mugav on kogu see moonakate kari kuskil kõrtsis leili ajada ja tuua mõisa juurde käratsema, kus neil siis pärast mõisatallis seljad prügiseks tehakse. No seda viimast ei tule (nende õnneks) sõna otseses mõttes, aga praegu on kõige tõenäolisem tulem, et Ratas tõmbab esimese Euroopa näpuviibutuse peale kõrvad vastu pead ja hakkab jahuma sellest, et "tegelikult pole referendum ikka referendum, vaid arvamusküsitlus" ja sellest tulenevalt mitte siduv. Tahaks sellisel juhul Vahtre ja teiste temasuguste kaikavendade nägusid näha...”