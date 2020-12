Vaktsineerimise algus annab lootust koroonaviirus seljatada

Esimene koroonaviiruse vastane vaktsiinisüst tehti eile 24-aastasele Ida-Viru keskhaigla arstile Jelena Rozinkole. Kohtla-Järvelt pärit Rozinko töötas juba kevadel abiarstina Ida-Viru keskhaiglas COVID-19 haigetele mõeldud EMO-s. See aitas tal veenduda, et nakkushaiguste valdkond pakub talle suurt huvi, ja septembrist on ta tegutsenud arst-residendina COVID-19 osakonnas.

„Praegusel ajal on haiglas väga palju tööd ja tunnen kogu aeg, et täidan just endale määratud missiooni,” ütles Rozinko. „Vaktsiinide kirgliku fännina väärtustan väga seda, et saan Eestis esimesena SARS-CoV-2-vastase vaktsiini,” rõõmustas ta.

Ent ehkki vaktsineerimine on alanud, on viirusele piiri panemiseni veel pikk tee minna.