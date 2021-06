Eestis elav Kanada tenor Luc Robert: igaüks tahaks praegu Eestis olla

Ka paljud Luc Roberti esinemised on pandeemia tõttu ära jäänud. Samuti aasta viimasele päevale planeeritud kontsert koos Rémi Boucheriga Jaani kirikus, mis on teadmata ajaks edasi lükatud. „Usk ja lootus on selle kontserdi teema. See on ainus, mida neil päevil soovida saame,” ütleb ta.

Foto: Tiit Blaat