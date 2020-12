Lutsar Läti ja Leedu olukorrast: viirus on noortelt eakatele liikunud

"Lätis algas see epideemia noorte inimeste nakatumisega, aga nüüd andmebaaside alusel on neil viirus eelkõige vanemate põlvkondade probleem," ütles Lutsar. "See seletab natuke ka rekordilist suremust - tõenäoliselt on tegu hooldekodude puhangutega."

Lutsar rõhutas, et kuigi Lätis on inimesi haiglates üle tuhande ning eile suri seal ööpäevaga 44 inimest, ei erine Eesti nakatumisnäitaja oluliselt lõunanaabri omast.

"Täna on Läti ees ja meie taga, homme meie ees ja nemad taga," kirjeldas ta andmete kulgu. "Aga mõlemad pürgivad spiraalis ülespoole."

Leedu olukorda selgitavad kohalikud arstid Lutsari sõnul sellega, et piiranguid ei võeta tõsiselt. "Öeldakse, et piirangud küll kehtivad, aga inimesed ei pea neist kinni," sõnas ta. "Ega me Eestis oleme ka kogu aeg öelnud, et piirangutel pole absoluutselt mingit mõtet, kui inimesed neist kinni ei pea. Üksnes nende kehtestamine ei muuda mitte midagi."

Naaberriikide kurvad rekordid

Pühapäevast alates on Lätis koroonaviiruse tõttu haiglates rohkem kui 1000 inimest. Eile tuli naaberriigist teinegi kurb uudis - COVID-19 viiruse tõttu suri ööpäevas rekordiliselt inimesi, neid oli 44.

Leedust laekus aga laupäeval teade, et ööpäevaga testitud 4888 inimesest olid positiivsed 48 protsenti ehk 2350 inimest. Seegi oli riigile kurb rekord. Juba mõnda aega on Leedu nakkusnäitaja 100 000 elaniku kohta üle tuhande, mis on nii siinse regiooni kui kogu Euroopa halvim näitaja.