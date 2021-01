Uudised

Hullu aasta enamuste prognooside koht on prügikastis, erandiks sisepoliitika

Käesoleva aasta alguses, täpsemalt 2. jaanuaril, avaldasime LP-s toimetuse koostatud ennustused, mis juhtub aastal 2020. Nüüd on paslik vaadata, kas ja kui palju me täppi panime. Kuid juba ette tuleb öelda, et kogu maailma halvavat koroonakriisi ei osanud me uneski ette näha. Siiski, sisepoliitika on see koht, kus me mööda ei pannud. Powerit jätkus veelgi rohkem, kui pakkuda julgesime.



Mõttekotta kuulusid ning ennustusi vaagisid tagantjärgi: Kärt Anvelt, Raimo Poom, Joosep Tiks, Kaarel Kressa, Tarmo Paju, Kristi Helme, Tanel Saarmann, Merje Merdik.