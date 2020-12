PÄEVA TEEMA | Jürgen Ligi: valitsus munes kuusteist tundi ja sai tulemuseks jäigad ja valimatud piirangud seal, kus riski on vähe

Ma olen näinud valitsustes kriiside lahendamist ja lahedat koostööd, aga ka erimeelsust, kiusu ja väiklust. Ent kuigi olen neid seest või lähedalt näinud rohkem kui keegi teine, pole mitte kunagi näinud ehedat mannetust, mida näen praegu.

Viimase näitena juttu, kuidas kuusteist tundi jutti sünnitatud hiirt, kuigi polnud erimeelsusi, lihtsalt pingutus olnud. Kuigi ei sündinud midagi suurt, suudeti paljudele teha kõvasti haiget. Punnitatud sai ka pressikonverentsi paatos, millega oma triviaalsusi “sellest viirusest, sellest COVid 19st” esitati.

Mida ikkagi muneti koos need kuusteist tundi, on võimatu põhjendada, sest mingeid analüüse ei kasutatud ega toetusmeetmeid kannatanutele kehtestatud. Aga detsembri alguses said ministrid pärast üht istungit peaministri Facebookist teada, et on langetanud Ida-Virumaa ning koolide kohta sulgemise otsuseid.