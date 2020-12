Oma kodus lõksus. Paljudes Eesti kortermajades on raske liikuda

Üheskoos jõuti järeldusele, et Indreku perel tasuks hoopis elukohta vahetada. Kuid Indreku vajadustele sobivaid kortereid praktiliselt polegi. Indrek on otsinud nii müüa olevaid kui ka üürikortereid, kuhu mahuks neljaliikmeline mere ja kust pääseks ratastooliga iseseisvalt välja. Selliseid kortereid on väga vähe ja need on väga kallid. Pangast ta küllalt palju laenu ei saa – kuigi ta käib tööl, pidi ta pärast õnnetust ametit vahetama ja puudetoetust ei pea pank tema sõnutsi sissetulekuks.

Pärast Indrekuga juhtunud õnnetust on korteri vannituba tema vajadustega kohandatud – see läks maksma 7700 eurot, millest 1800 eurot kompenseeris Tartu linn. Trepikojaga läks lugu keerulisemaks. Indrek soovis esialgu trepitõstukit, kuid asja Eesti liikumispuuetega inimeste liidu kogemusnõustaja ja Tartu linnavalitsusega arutades leiti, et see ei ole kuigi hea lahendus. Kogemusnõustaja Heldur Otsa selgitas, et trepitõstuk võiks lahendada Indreku probleemi, kuid tekitaks probleeme teistele majaelanikele: tõstuk liigub väga aeglaselt ja sel ajal ei pääse sellest mööda. Kuna trepp on kitsas, pole sugugi kindel, kas päästeamet seda üldse kooskõlastaks.

Tartu linn on pakkunud Indrekule isikliku abistaja teenust, kuid Indrek ei pea seda pikemat aega toimivaks lahenduseks, sest abi vajab ta kuus kuni kaheksa korda päevas. Pealegi on koroonaajal keeruline abistajat leida, mistõttu ta on tihti hilinenud tööle ja rehabilitatsiooni. Pidev planeerimine ja teistest sõltuv elukorraldus on psühholoogiliselt raske, tunnistas Indrek. Kui majas treppe poleks ja ta pääseks ise välja, poleks tal enda sõnutsi isiklikku abistajat põhimõtteliselt tarviski.

Konkreetses vallas oli säärane koostöö toiminud juba aastaid. Ent kui mees oli nüüd tarvis toimetada taastusravisse, palus päästemeeskond helistada numbril 112. „Me tegime väljakutse ja siis öeldi, et enam ei saa sellise probleemi peale appi tulla. Vaadake, kuidas ise hakkama saate,” meenutas sotsiaaltöötaja. Tänu varasemale heale koostööle saadi päästjatega siiski jutule: nad ütlesid, et käisid veevõtukohta üle vaatamas ja aitasid möödaminnes ka ALS-i põdeva mehe kodust välja.

Mehe kortermajas pole tehtud ühtegi vajalikku kohandust, et ta oma teise korruse korterist ja majast välja pääseks. Ta on oma korteris lõksus. Kui on tarvis käia arsti juures või taastusravil, peab omavalitsus tagama talle sotsiaaltranspordi. Kohalik sotsiaaltöötaja selgitas, et seda ametit peavad üldjuhul naised ja pahatihti käib neil inimeste korterist välja tassimine üle jõu. Sellistel puhkudel on nad teinud koostööd päästjatega, kes on tulnud appi liikumispuudega inimesi ratastoolis või kanderaamil kodust välja viima ja tagasi tooma.

See tähendab lähedastele või sotsiaaltöötajatele suuremat hoolduskoormust ning võib viia meeleheitlike lahendusteni. Näiteks elab ühes Eestimaa külas – jäägu see anonüümseks – mees, kes põeb amüotroofset lateraalskleroosi, mida laiemalt tuntakse kui ALS-i. Üha süvenev närvihaigus nõrgestab lihaseid ning võtab inimeselt ajapikku võime käsi ja jalgu kasutada ning isegi kõneleda. Mees kaalub ligi 130 kilo ega saa liikuda. Veel mõni aeg tagasi hoolitses tema eest eakas põduravõitu ema.

Inimesi, kes ei pääse liikumisraskuse tõttu kodust välja, on Eestis palju ja tuleb üha juurde. Riigikantselei juures juba aasta aega koos käinud ligipääsetavuse rakkerühm on tuvastanud, et Eestis on palju elamuid, eelkõige nõukogude ajal ehitatud kortermaju, mis on liikumispuuetega inimestele täiesti ligipääsmatud. Neid oleks vaja kohandada, aga mõnikord pole see hoone eripära tõttu võimalik, teinekord jälle on korteriühistu selle vastu. Paljud liikusmispuudega inimesed lepivad olukorraga ja jäävad oma koju lõksu.

Ilometsa sõnutsi on juba näha, et arendajad on hakanud ligipääsetavusega arvestama ja inimesed selle järele küsima. Rakkerühma hinnangul võiks riik anda edasise tõuke näiteks ligipääsetavuse märgise loomisega. See oleks sarnane energiamärgisega, aga näitaks hoone ligipääsetavuse taset ja annaks tarbijale konkreetse sõnumi.

Rakkerühma hinnangul peab ligipääsetavuse järele tekkima ka turunõudlus. „Kinnisvaraarendaja ei taha ehitada tavapärasest kallimat maja, kui ta ei taju, et selle järele võiks olla piisav tellimus,” kirjeldas Ilomets. „Ligipääsetavus kipub olema seotud avarusega. Arendaja tahab võimalikult palju müüa korterisiseseid ruutmeetreid, aga elukeskkonda on paremini ligipääsetav, kui ruutmeetrite müümisega ei pingutata üle – kui rohkem jääb ruumi fuajeesse, panipaikadele, koridoridesse ja üldkasutatavale alale.”

Rakkerühma vahearuanne esitas ka ettepaneku kehtestada uuele elukondlikule kinnisvarale ligipääsetavuse miinimumnõuded. Enamik ligipääsetavuse lahendusi ei ole kallimad, kui planeerida neid juba projekteerimise käigus. Praegu pole selleks Ilometsa sõnutsi konkreetselt esitatud nõudeid, positiivseid näiteid ega laialdasi teadmisi, kuidas ligipääsetavaid hooneid projekteerida. „Praktiliselt ainus formaalne ligipääsetavuse nõue on, et neljakorruselises või kõrgemas uues kortermajas peab olema lift,” märkis ta. Rakkerühma arvates võiks ligipääsetavuse miinimumnõuded kehtestada ka renoveeritavatele hoonetele.

Ligipääsetavuse rakkerühm rõhutab, et kortermaju renoveerides tuleb lahendada ka ligipääsetavuse probleem. Ilomets märkis, et rakkerühm on teinud ettepaneku luua sel otstarbel eraldi toetusmeede. Liftimure lahendamiseks soovitavad nad korraldada riigil prooviuuringu, millega otsitaks lahendusi viiekorruselistesse tüüpelamutesse lifti panekuks ja üheksakorruselistes majades lifti poole korruse võrra madalamale toomiseks.

Kui need probleemid on küllaltki lihtsalt ja soodsalt lahendatavad, siis keerulisem lugu on liftidega, mida näiteks viiekorruselistes majades üldse pole. Üheksakorruselistes kortermajades algab lift tihtilugu sissepääsust poole korruse võrra kõrgemal – sinna pääsemiseks on ikkagi tarvis ületada hulk trepiastmeid. Peale selle on liftid väga väikesed. „Need on isegi lihtsalt pere või seltskonnaga liikumiseks liiga väikesed ja uksed on ka nii kitsad, et paljude tänapäevaste ratastoolidega sinna sisse üldse ei mahugi,” nentis Tallinna tehnikaülikooli ehituse ja arhitektuuri instituudi programmijuht Simo Ilomets, kes on ühtlasi ligipääsetavuse rakkerühmas elukondliku kinnisvara teema juht.

Näiteks pole selliste majade peasissepääsu ees kaldteid ega käsipuid, mis aitaksid liikumisraskuse või lapsevankriga inimesel mugavalt ja ohutult välisukseni jõuda. Sageli on lävepakud ja harjasmatid nii kõrged, et takistavad ratastooliga liikumist. Fonolukud pole ratastooliga liikujate käeulatuses ega muude puuetega inimestele kasutatavad. Paneelelamute trepikodade tuulekojad on liiga kitsukesed, et seal mahuks ratastooliga mugavalt liikuma.

Kõige suurem häda on Eestis viie- või üheksakorruseliste, mõnikord ka neljakorruseliste raudbetoon- ja telliselamutega. Need ehitati nõukogude ajal kasvava elanikkonna vajadusi rahuldama, kasutades toona kättesaadavaid materjale ja tehnoloogiaid, mis olid sootuks teistsugused kui praegu. Teistsugused olid ka inimeste ootused. Kui 1960. aastatel olid ainuüksi keskküte, soe kraanivesi ja tsentraalne kanalisatsioon väga head elutingimused, siis praeguseks on elu edasi läinud ja paneelelamutes ilmnenud hulk probleeme, sealhulgas ligipääsematus.

Päästeamet ütleb, et kui päästjad peaksid iga päev aitama inimesi, kelle elu pole otseses ohus, oleks väga tõenäoline, et nad ei suudaks päästeväljakutsetele piisavalt kiiresti reageerida.

Teoreetiliselt on hoonetesse võimalik lift panna, kuid see muudab nende arhitektuuri, sissepääsu ja funktsionaalsust, selgitas Ilomets. Kuna hoonetes pole lifti jaoks ruumi, tuleks see panna maja välisküljele ja iga püstaku juurde, mistõttu ehituskulud oleksid ebaproportsionaalselt suured võrreldes inimeste arvuga, kes sellest kasu saaksid, nendib rakkerühm oma vahearuandes.

Hädalahendusena on treppidest üles saamiseks seni koridoridesse paigaldatud trepitõstukeid, mis aitavad ratastooli platvormi peal trepist üles. Ent on juhtunud, et korteriühistu on trepitõstuki ja teiste liikumiskohanduste vastu, sest kardetakse, et need on koledad, võtavad ruumi ja teevad müra.

„Kui ise jõutakse veel trepist käia, siis arvatakse, et see pole minu probleem, ja ollakse ka väga tõrksad mingisuguse investeeringu suhtes,” kirjeldas Ilomets.

Kui teised majaelanikud praegu liikumiskohandusi ei vaja, ei tähenda see, et neil ei teki seda vajadust tulevikus. Ligipääsetavaid lahendusi vajavad ka lapsevanemad, eakad ja ajutiste vigastustega inimesed, aga miks mitte ka jalgratturid või reisisellid, kel on tarvis oma ratas või kohver mitmendale korrusele tarida.

Sama mure võib tabada igaüht

Ilomets märkis, et vähene teadlikkus ligipääsetavuse probleemist ja oskamatus juba kodu otsides sellele mõelda võib meile kõigile kord ringiga tagasi tulla. „Ei mõelda, kuidas on lapsevankri või väikelastega trepist liikuda, kui on poekotid käes. Ei mõelda ka, et võib olla ajutine liikumispiirang – näiteks jalaluumurd. Ega enne ei nähta neid probleeme, kui endal või mõnel lähedasel see vajadus on,” nentis ta. Kuna 2050. aastaks on Eestis 100 000 eakat rohkem kui praegu, siis on ka liikumisraskustega inimesi üha rohkem.