Oma kodus lõksus. Paljudes Eesti kortermajades on raske liikuda

Tartumaal elava Indrekuga juhtus aasta tagasi õnnetus, mis halvas ta alakeha. Nüüd liigub ta ratastooliga. Indrek elab koos abikaasa ja kahe lapsega liftita kortermaja teisel korrusel. See tähendab, et kodust välja ja sinna tagasi pääsemiseks tuleb tal ületada hulk trepiastmeid. Seda ta üksinda teha ei saa.

Tartu linn on pakkunud Indrekule isikliku abistaja teenust, kuid Indrek ei pea seda pikemat aega toimivaks lahenduseks, sest abi vajab ta kuus kuni kaheksa korda päevas. Pealegi on koroonaajal keeruline abistajat leida, mistõttu ta on tihti hilinenud tööle ja rehabilitatsiooni. Pidev planeerimine ja teistest sõltuv elukorraldus on psühholoogiliselt raske, tunnistas Indrek. Kui majas treppe poleks ja ta pääseks ise välja, poleks tal enda sõnutsi isiklikku abistajat põhimõtteliselt tarviski.

Indrekuga sarnases olukorras on sajad liikumispuudega inimesed. Mida teha?