RETSEPTID | Soolane kringel ja piparkoogitort - aastavahetuse peolaua ehted

Aega kulub 2 h; jätkub kaheksale

Ahjust võetud kringel on imemaitsev! Nagu ikka pärmitainast küpsetise puhul, n-ö käed küljes aega on tegelikult väga vähe. Kokku kulub taina segamiseks, rullimiseks ja täidise valmistamiseks kõige rohkem 20 minutit. Aega võtab ainult kerkimine ja küpsemine, kuid sel ajal saab muid toimetusi teha.

Või asemel võib taina täidisesse määrida väiksema paki sulatatud juustu või väikese purgi pestot. Täidise võid valida oma külmkapi sisu järgi. Peale juustu ja liha võid hakkida juurde kuivatatud tomateid või oliive.

Juustudest soovitan valida tugevamaitselise laagerdunud juustu, sest see on maitserikkam. Eestis valmistatakse palju kuulsa parmesani analooge, samuti on suur valik kitsejuustusid, mis täidisesse igati hästi passivad. Kringli peale soovitan siiski puistata riivitud juustu.

Tainas

2,5 dl täispiima

25 g pärmi

450–500 g nisujahu

1 tl soola

1 sl suhkrut

1 tl kuivatatud punet, tüümiani või ürdisegu

100 g toasooja võid

Kuumuta piim käesoojaks (u 37 °C). Lisa murendatud pärm ja lahusta see piimas. Sega 450 g sõelutud jahu suhkru, soola ja ürtidega ning sega piimaga ühtlaseks tainaks. Vajaduse korral lisa kuni 50 g jahu. Viimasena sega hulka tükeldatud või. Sõtku kätega või töötle lauamikseriga ühtlaseks tainaks ehk kuni tainas „lööb” kausi ja käte küljest lahti. Kata tihedalt köögirätiga ja aseta tuulevaiksesse sooja kohta 30–60 minutiks kerkima, kuni tainas on kahekordistunud.

Täidis

100 g toasooja võid

200 g tugevamaitselist laagerdunud juustu

300 g väikesteks tükkideks hakitud praejääke, singi- või suitsukanatükke vms

paar peotäit maitserohelist (tilli, murulauku, tüümianilehti)

1 tl jahvatatud tšilli- või musta pipart

1 muna

Puista tööpinnale jahu ja rulli tainas 0,5 cm paksuseks ristkülikuks. Laota sellele noa või lusika abil ühtlaselt või, puista peale suurem osa (4/5) juustu, hakitud lihakraam, pipar ja maitseroheline.

Tee tainast tihe rull ja tõsta küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile. Lõika otsad kokku jättes tainas pikuti pooleks ja tee palmik. Keera see ringiks.

Aseta kringlile köögirätik ja lase veel 15–30 minutit kerkida. Pintselda kringel pealt ja külgedelt lahti klopitud munaga, mis on läbi segatud 1–2 sl vee, piima või (vahu)koorega.

Küpseta kringlit 200-kraadises kuumuses 25–30 minutit, kuni see on pealt kuldpruun. Puista u 10 minutit enne valmimist peale ülejäänud riivitud juust.

Võta kringel ahjust, lase sel u 10 minutit taheneda, lõika tükkideks ja naudi. Suurepärane nii soojalt kui ka jahtunult. Alles jäänud kringlit hoia õhukindlalt suletud anumas toatemperatuuril.