Kuidas ehitatakse uusi SAPTK-e ja Objektiive: juhtimine Prantsusmaalt, raha Poolast

SAPTK pole kahe mehe taavetlik heitlus Eestile igiomaste tavade kaitseks, nagu Varro Vooglaid ja Markus Järvi püüavad näidata. Tegelikult on nad osa ülemaailmsest fundamentaalkatoliiklikust liikumisest, mille eesmärk on kirjutada vanad kiriklikud printsiibid nüüdisaja seadustesse ja panna inimesed nende järgi elama. Euroopa pööramist ultrakonservatiivseks juhitakse Prantsusmaalt, ent rahastatakse Poolast, kust võrgustiku laiendamiseks on välismaale saadetud kümme miljonit eurot, paljastab Eesti Päevalehe ja rahvusvaheliste ajakirjanike uurimus.