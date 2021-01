MIS SAAB HOMME? | Alis Tammur: ära pagenda maale noori, meelita parem vanemaid

Sageli räägitakse maale elama meelitamisest, kuid kas on tõenäoline, et ainult raha ja muude soodustustega maale meelitatud inimene hakkab sealset elu edendama? Siiski on vara mõelda, et maal elu säilitamine ongi võimatu missioon.

Juba 30 aastat on rahvaarv maakondades väljaspool Harju- ja Tartumaad märgatavalt vähenenud. Taasiseseisvumise algusaastatel elas Harju ja Tartu maakonnas alla poole Eesti elanikest, kuid nüüdseks elab neis kahes maakonnas juba 57% eestimaalasi. Trendi jätkumisel tõuseb see näitaja järgmised 25 aastal veelgi, jõudes tasemele, kus juba 2/3 elab kahes suuremas linnas või nende ümbruses.