Uudised

PÖÖRANE AASTA: Tanel Kiige üks raskemaid koroona-hetki oli hommik, mil Eestis diagnoositi esimene viirusekandja ja senisest riskist sai uus reaalsus

Sotsiaalminister Tanel Kiik on veetnud 10 kuud koroona-sõja eesliinil ja lähtunud kriisiajal alati põhimõttest, et mida ärevam on olukord, seda rahulikumaks tuleb ise jääda.