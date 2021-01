Peaminister Jüri Ratas: oleme kliimakatastroofile väga lähedal

Peaminister Jüri Ratas ütles, et tänavune aasta on olnud kliima-aasta. Ta loetles, et kui liita arvestusse möödunud sügis, siis on Eesti avaldanud toetust Euroopa Liidu plaanile saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks, Euroopa Liit on võtnud vastu ringmajanduse tegevuskava, kliimaseaduse, majanduse taaskäivitamise kava, rajanud õiglase ülemineku fondi ja seadnud 2030. aastaks eesmärgi vähendada kasvuhoonegaaside hulka 55% võrra senise 45% asemel. „Kui süvitsi minna, siis võib öelda, et 2020 on olnud ka keskkonna- ja kliima-aasta, suuresti ka rohepöörde aasta.”