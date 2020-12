Isamaast lahkuv Anneli Kannus: isamaalise naise "test" ja soovitus parempoolsetele parteist lahkuda said otsustavaks

Jätan maha Isamaa, erakonnana. Tean, et mitmed minu ümber õnnitlevad mind selle otsuse eest. Tean, et nii mõnigi arvab, et teen otsuse emotsionaalselt. Mina olen seda vaaginud väga väga kaua. Pole võimalik, et tuhandete inimeste seas on kõik sinuga sama meelt, põhimõtted aga võiksid olla sarnased. Minagi tundun osadele blondi ja kergemeelsena. Ja see on okey. Minu otsuse tegemises olid määravaks viimased PR suunad - isamaalise naise “test” ja parempoolsetele nn “lahkumisüleskutse”.

Kristlik konservatiivne. Jah, miks mitte. Selles on omajagu loogikat. Olen lugenud tarkade inimeste väljaütlemisi ja püüdnud isegi nendega argumenteerida, olen mõelnud sügavalt nende väljaöeldud mõtete üle.. Teemadeks kkka abielureferendum, 14aastaste abiellumine versus 16aastaste iseseisev arsti külastus, abordivastaste liikumise rahastamine katuserahade jätkuva rahastamisega ning lõpuks tänane poliitika, mis toimib põhimõttel “sina said selle ja mina pean nüüd midagi vastu saama”. Ja ma ei räägi praegu üleüldse koroonapandeemiaga hakkama saamisest...