Välismaa sõnastike meeskonnad valivad igal aastal ühe sõna, mis iseloomustab möödunut kõige kokkuvõtlikumalt ja paremini. Sõna, millele mõeldes kangastub, mis oli neile 12 kuule iseloomulik. Collinsi sõnaraamatu tänavuse aasta sõna on lockdown ehk lukustamise ja Merriam-Websteri sõnaraamatu sõna on pandemic ehk pandeemia. Oxfordi sõnaraamatu meeskond otsustas, et tänavune aasta on liiga erakordne, et seda oleks võimalik ühe sõnaga kokku võtta.

Eesti Päevaleht valis aasta sõnaks lähikontaktse. Selles sõnas sisaldub aastat defineerinud koroonaviiruse õudus, hirm ja teadmatus - lähikontakt koroonaviiruse kandjaga ei tähenda iseenesest diagnoosi, küll aga ohtu, et elu on peagi pea peale pööratud. Selle hirmuga elas valdav osa Eestit ja maailma terve aasta.