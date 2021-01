2020. aasta kultuurielamused | PÖFF kodudiivanil, Napoli sõbrannad ja Soorebane

Theatrum ja Veiko Õunpuu

Kristi Helme

1) Tara Westoveri „Haritud”

Mormooniperekonnas üles kasvanud ning kuni 17. eluaastani vaid kodust koolitust ja sedagi üsna katkendlikult saanud Tara Westoveri autobiograafiline romaan on justkui „intellektuaalne tuhkatriinulugu”. Maailma lõppu ootava isa, nutika, kuid oma maailma kapseldunud ema, vägivaldse venna ja mitme rahumeelse õe-vennaga kasvanud Tara jõudis nimelt lõpuks Harvardi ja Cambridge’i ülikooli. Pole vaja lisadagi, et tema taust erines diametraalselt teistest tudengitest ning teekond kõrge hariduseni üksildane. Võta nüüd kinni, kas raamatust võib teha järelduse, et kasvatusteadlase väide geenide vähese tähtsuse üle intellektuaalsel teel on õige või mitte (tõsi, keskkond lõpuks aitas kõrge hariduseni, aga sugugi mitte igaüks, kes on lapsena sama hästi kui iseõppija, jõuab selleni). Siiras raamat, väga huvitav ja ka lugeja maailmapilti avardav lugemine.

2) Theatrumi „Felicitas”

Teatriaasta jäi kokkuvõttes küll poolikuks, kuid häid lavastusi jõudis lavale omajagu. Draamateatri „Lehman Brothersist” on palju räägitud, kuid üsna ootamatult sain elamuse Theatrumi lavastusest „Felicitas”. Andri Luubi autorilavastus pigem polnud pretensioonikas, aga oli omamoodi geniaalne oma lihtsuses. Kirjutasin tookord, novembri alguses esimese emotsiooni pealt nii: „Kui on üks näitleja, keda ma iga kord suu ammuli vaatan ja alati vaimustun, siis on selleks Riina Maidre. Oli see nii ammustel Krahli aegadel, oli „Vannutatud neitsites”, „Juuditis” ja nüüd Theatrumi lavastuses „Felicitas”. Ta lihtsalt kuidagi tinistab mu ära oma nüansirikka mänguga”. Ja nii ongi. Ülejäänud trupp oli ka väga hea.

Hea sõnaga tahaks mainida veel Tallinna Linnateatri „Inimese häält”, mis juunis pärast pikka vaikust teatrimaailmas taas klassikalise lavaloo vaatajateni tõi. Kohapeal ja veebi vahendusel.

3) Veiko Õunpuu „Viimased”

Õunpuu teeb (filmi)kunsti, mis ka kunst on. Moodne vestern imelise operaatoritöö ja heliribaga. Soome staarid ning Pääru Oja mängivad suurepäraselt. Aeglaselt kulgev must komöödia, mida võib käsitlega ka kriitikana kapitalismi suuna. Õunpuu ajab oma joont ja kõiki tema filme vaadates on hästi tunda, et vaatajanumbrite tõstmise nimel ta kompromisse ei tee. Nii ka „Viimastes”.

4) Christopher Nolani „Tenet”

Kaugeltki mitte Nolani parim film, kuid suurel ekraanil väga mõjuv. Eeldatavasti on nüüd Tallinn saanud jala suure filmitööstuse ukse vahele, oli ju plaanis kevadel siin filmida kuulsal Lõuna-Korea režissööril Kim Ki-dukil (kahjuks kaotas ta võitluse koroonale veidi enne oma 60. sünnipäeva). Ehk näitab aga seegi, et Eesti kui atraktiive ja mitmekesist ajalugu ja potentsiaalselt huvitavaid võttekohti täis riigi kohta on režissööride seas lendu läinud.

5) Eesti kaua lahti olnud kultuurielu

Pea kogu sügise on Eesti „teinud Rootsit” ja eks teeb mõnes mõttes siiani. Samas on teadmised paremad kui kevadel ja see on aidanud ka minister Tõnis Lukasel ikka väga pikalt hoida kultuuriasutusi lahti. Õnnestunud on see eeskätt ühe tugeva argumendiga: kultuuriasutustest pole alguse saanud ühtegi kollet. Aga eks numbrid on nüüdseks juba sellised nagu nad on, ikka tõusuteel üles, mistõttu julgen kahelda, kas 17. jaanuaril pealinnas kultuuriasutused avatakse. Inimeste tervis ja meditsiinisüsteemi käigushoidmine siiski ennekõike. Samas saab sügisele vaadata tagasi siiski elamusterikkamalt kui valdav enamus asutusi mujal maailmas, nt Manhattanil jäävad kultuuriasutused ilmselt suletuks kokku pea pooleteiseks aastaks. Meil aga oli PÖFF, oli Jõulujazz, palju klassikalise muusika kontserte jne. Hingekosutust jagus kauemaks kui teistes riikides igas ilmakaares ja seda polegi nii vähe.