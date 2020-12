Arvamus

PÄEVA TEEMA | Andre Hanimägi: poleemika jõusaalide sulgemise üle on Leedu surmade ja Läti piirangute taustal piinlik

Jääb mulje, et elame justkui paralleelmaailmas. Sellises, kus Covidi karussellilt saab lihtsalt maha tulla ja öelda, et me enam ei taha ega viitsi.