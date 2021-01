Kurb on jälle kord tõdeda, et ega opositsioonipoliitiku mõtted valitsejatele eriti korda ei lähe. Eestil oli võimalus sõlmida ka otselepinguid vaktsiinitootjatega, aga seda ei tehtud. Alles eelmisel nädalal võeti vist lõpuks esimene samm selles suunas ja välisministrite (!?!) tasemel lepiti Leedu ja Lätiga kokku, et katsutakse Pfizeri käest osta lisaks EL lepingule ka otse. Eesti osaks oleks sel juhul 50 000 doosi. Selles osas võiks küsida, et miks välisministrid, miks nii vähe ja miks Läti ja Leeduga koos? Kas poleks parem, kui neid asju ajaks sotsiaalminister ja teeks koostööettepaneku Soomele ning Rootsile. Nii oleks kolme riigi suutlikkus ja mõju oluliselt suurem. Osta võiks julgelt rohkem, kui esmapilgul hinnates vaja võiks minna, sest maailma üldise defitsiidi taustal ei teki probleeme ka liigselt tellitud vaktsiini edasi müüa teistele riikidele.