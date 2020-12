Valdo Randpere: Eestis on vaktsineeritud kõigest 800 inimest, Iisrael teeb päevas 100 000. Meil pole plaan A ega B. Meil on plaanitu tegutsemine

Kirjutasid maikuus oma sotsiaalmeediakontol ja meie arvamusküljel: „Eesti võib ju loota EL-i ühishankele, aga igaks juhuks võiks valmis olla ka plaan „B“. See võiks sisaldada nii kokkuleppeid suurimate tootjatega kui ka riikidega, kus on arvestatav võimekus vaktsiine toota — näiteks Rootsi, Taani, Saksamaa ja Suurbritanniaga. Ühtlasi hoiame pöialt, et tulevase vaktsiini globaalne kättesaadavus ei takerduks mõne riigijuhi „My Country First“ retoorikasse.“ Kas su halb unenägu ongi teostunud ja Eesti sörgib nn vaktsiinijärjekorras teiste sabas?