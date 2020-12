Ühes on abielureferendumi üle nääklevad poliitikud nõus: demokraatia on rünnaku all

Muudatusettepanekud ja referendum – viimastel kuudel on need olnud Eestis vaat et kõige vägevamad sõnad, mille juurde poliitikute sõnul käib lahutamatult ka demokraatia. Nii oli ka eile. Opositsioonisaadikud esitasid abielureferendumi eelnõu kohta 9300 muudatusettepanekut – paberid, mida riigikogu esimees Henn Põlluaas (EKRE) on varem nimetanud löögiks parlamentaarse demokraatia pihta.