KULTUURIBIIT | Kunstnik Kristi Kongi playlist

Kolm kunstnikku loovad kolmel järjestikusel kuul Exploreri seinale uue kunstiteose, mida on võimalik näha alates päikeseloojangust kuni kella 22ni hilisõhtul. Kristi Kongi töö on nähtav jaanuaris, Flo Kasearu oma veebruaris ja Norman Orro etteaste on märtsis. Näitus avatakse 6. jaanuaril kell 16.00.