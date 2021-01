Lauri Laats: poliithoroskoop 2021 ehk mida toob algav aasta

Räägitakse, et Eestis elavad kõige uskmatumad inimesed, kus igasugu religioonist ollakse võõrdunud. Sellele vaatamata on üks religioon, millele joostakse tormi. Avalikult ja salaja. Need on mõistagi horoskoobid.

Tõsi, horoskoobiturg tundus mõned aastad tagasi vankuma löövat kui avalikuks said süüdistused ennustuskunstiga seotud pikantsetest lugudest Kadrioru pargi lummavas roheluses ning mujalgi. Aeg teeb aga oma töö ning aitab unustada. Nii võib taas julgelt soetada endale astroloogilise prognoosi järgmiseks aastaks.

Tõelistele poliithuvilistele jääb aga sellest väheks, vaja on täpsemat lähenemist. 2020. aasta ei olnud just kõige lõbusam ja polegi nagu põhjust olnud nalja teha! Nali ja naer aitavad aga hoida pea püsti ning neid ei tohi unustada ka kõige keerulisemates olukordades.

Nii ongi kirja saanud poliithoroskoop järgmiseks hooajaks.