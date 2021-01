Maris Lauri: presidendi kõne oli tavapärasest mõtlikum ja soojem

Presidendid on sisulisi kokkuvõtteid teinud veebruaris, vabariigi aastapäeva kõnes. Eks see tuleb ka sel korral nii ning pole põhjust kahelda, et seegi kord on päris paljut kokku võtta.

Möödunud aasta oli väga paljudele raske ja keeruline, kuid nagu ikka, on meil kõigil lootus, et uus tuleb parem ja etem. Eks oli ju ka häid asju, kasvõi see meeldetuletus, et koos tegutsedes ja üksteisele mõeldes, saab hakkama. Leian, et oli hea, et president tuletas meelde, et koroonast jagusaamiseks tuleb meil kõigil ja üheskoos pingutada, märgata ja tähele panna, sest tõenäoliselt tulevad lähiajad veel üpris keerulised. Täpselt nii nagu ka selleks, et saada jagu muudeski probleemidest, millest on juba aastaid räägitud.