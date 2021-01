Kristen Michal: Valitsuse lollus on ammendamatu maavara. Aga see kõik selgeks juba 2020. Uuel aastal tuleks tegeleda olulisega

Lõppeval aastal sai Eestist üks kõige kiirema võla kasvuga riik Euroopas, see kõik jätkub lähiaastail. Kriisis laenamine saab olla tagasimaksjatele, Eesti rahvale, tasakaalustatud olla vaid investeeringutega tulevikku. Nii, et kriisist väljutakse paremana, kui kunagi varem.

Teadus-arendustegevus, tervishoiu areng, uued tehnoloogiad, energeetika uuendused, innovatiivsed harud, mis kasvatavad meie jõukust ja palju muud. Oma aastalõpu intervjuus tunnistas riigipea kes peaks olema informeeritud, et tema ei tea, et selliseid plaane oleks. Vaataja tajus allteksti, et veelgi enam. Üha raskem on vist kinnitada, et oleme erilised, erinevad – väike ja tark rahvas, kui valitsusest tuleb üks rumalus teise järel?Kirjutaks kilplased, aga üha enam tajun, et ei taha lamemaalasi valitsuses nendega võrrelda, kilplastele teeks vist sellega ülekohut. Naistearstid olid Martin Helme arvates pea mõrvarid aastal 2019.