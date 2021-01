MIS SAAB HOMME? | Kristjan Kalam: mis saab homme? Raha saab otsa!?

Sissetulekud on kehvakesed, ega väljaminekudki pole suurem asi, aga kuna nad on siiski sissetulekutest veidi suuremad, lapitakse vahet laenurahaga. Kusjuures laenuraha läheb jooksvate kulude katteks, mis tähendab, et sama elustandardit ja sissetulekut säilitades pole lootustki kunagi laenukoormat vähendada, vaid pigem koputab iga päev uksele kiusatus seda suurendada.

Aga kui kõik teised ümberringi, kaasa arvatud laenuandjad, on hulluks läinud?