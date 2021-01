E-kaubandus on tulnud, et jääda. Isegi kui elu muutuks homsest tavapäraseks, jääb e-poe harjumus inimeste ajju ning see on paljude jaoks uus normaalsus. Asjad, mida me sunnitult ära õpime, võivad hakata meeldima. Tõukejõudu on vaja. Me vajame kriisi, raputust, et saada lahti rajasõltuvusest – teha asju alati nii, nagu me oleme varem teinud, mõtlemata, miks me nii teeme ja äkki saaks ka kuidagi teisiti.