Eesti

PÖÖRANE AASTA: Tiit Pruuli soovitab Jüri Ratasel õppida Reformierakonna "ilmeksimatu" poliitika vigadest ja viia Enefit ning Operail börsile

Turismiärimees Tiit Pruuli annab pärast kurnavat koroona-aastat peaminister Jüri Ratasele kolm soovitust, millest esimene on: "Hoia meeles Reformierakonna allakäigu näidet. See hakkas juhtuma siis, kui erakonna juhid arvasid, et nad on maailma naba."

Urmo Soonvald peatoimetaja 160