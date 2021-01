FAKTIKONTROLL | Kas koroonaviirus ei talu kloorivett ega seepi, nagu sedastab Jürgen Ligi?

Reformierakonna fraktsiooni liige Jürgen Ligi tõdes 27. detsembril oma ühismeedia kontol: "Midagi peab ju ette võtma, eks, ja kui võtta seal, kus on palju inimesi, on ju palju rohkem rahulolematust. Ainult et WHO kinnitab, et kloorivett ja seepi viirus ei talu ja ka ventilatsioon on ujulates hoopis teine."

KONTROLL

Maailma Terviseorganisatsiooni väitele lisab kaalu mais organistasioonist sõltumatult avaldatud uuring, mis nõustub kloorilahuste toimetuks tegeva mõjuga koroonaviirusele.

Mais kinnitas Maailma Terviseorganisatsioon oma kodulehel kloori desinfitseerivat mõju koroonaviirusele. Seejuures rõhutab WHO, et klooriga on ohutu töödelda vaid kõvu pindu.

Kodulehe Kagu-Aasia alamjaotuses on Maailma Terviseorganisatsioon tõdenud, et klooriga töödeldud basseinivees on ohutu supelda. Samas soovitas organisatsioon hoiduda rohkelt rahvastatud basseinidest.

Viimati on WHO kinnitanud seebi toimetuks tegevat mõju koroonaviirusele tänavu oktoobris. Varasemaltki on organisatsioon propageerinud kätepesu tõrjuvat mõju koroonaviirusele.

Maailma Terviseorganisatsioon on kinnitanud kloori ja seebi toimetuks tegevat mõju koroonaviirusele. Ujulatele ja veekeskustele kehtivate tervisekaitsenõuete kohaselt peab kloorilahuse piirsisaldus basseinivee liitris jääma poole ja pooleteise milligrammi vahele. Lisaks on WHO kinnitanud, et klooriga töödeldud basseinivees on ohutu supelda, kuid seejuures ei poolda organisatsioon rohkelt rahvastatud basseinide külastamist.

OTSUS

















PROJEKTIST