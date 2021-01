MIS SAAB HOMME? | Joonas Krüger: eesti keel läbib sarnast murranguetappi, kui pärast muistset vabadusvõitlust

Ligi kolmkümmend aastat tagasi kirjutas tundliku sotsiaalse närviga keeleteadlane Mati Hintmurrangulistes oludes rea artikleid, mis said elavat vastukaja ning pakkusid üksjagu mõtlemisainet.

Neis kirjutistes pani professor Hint lugejatele südamele, et me ei laseks oma keelel ning kultuuril taanduda tarvituseta köögikeeleks ja -kultuuriks ning et avaliku keelekasutuse taga oleks mõtestatud sisu, mitte ainult ilusad, kuid õõnsalt kõlavad lööklaused. Kuuendat aastat koolis töötava emakeeleõpetajana paistab mulle, et vaatamata targemate inimeste hoiatustele oleme ringiga täpselt samasse kohta tagasi jõudnud.