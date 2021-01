Peter Singer, Agata Sagan: millise uusaastalubaduse annate teie? Kuidas oleks paremaks inimeseks saamisega?

Paljud inimesed annavad uusaastalubadusi. Kõige tavalisemad on teha rohkem trenni, süüa tervislikumalt, säästa raha või võtta kaalus alla. Mõned võivad lubada olla parem mõne konkreetse inimese vastu – mitte näägutada oma abikaasa kallal, käia sagedamini oma vanavanematel külas või olla kellelegi parem sõber. Kuid vähesed inimesed – ühe USA uuringu järgi ainult 12% – otsustavad saada üldiselt paremaks inimeseks, s.t paremaks moraalses mõttes.

Üks võimalik seletus on, et enamik inimesi keskendub oma heaolule ega näe, et moraalselt parem olemine teeniks nende endi huve.