ÜRO ametnikud suhtuvad oktoobris sõlmitud vaherahuleppesse ettevaatliku optimismiga. UNSMIL-i asejuht Stephanie Williams hoiatas, et kõige ohtlikumad on rahule ligi 20 000 Liibüas paiknevat võõrvõitlejat ja relvasaadetised, mis embargost hoolimata riiki jõudvad. Al Jazeerale antud intervjuus ütles Williams, et võõrvõitlejad peavad Liibüast lahkuma. „Kõik pooled on kohustatud austama liibüalaste soove ja riigist lahkuma, et oleks võimalik kehtestada vaherahu ja sõjalised jõud saaksid taanduda,” ütles ÜRO esindaja.