Indrek Saar, SDE esimees: "Helmed on Eesti rahvusvahelise usaldusväärsuse ja liitlassuhete õõnestamisel üllatavalt süsteemsed ja see tegevus teenib ilmselt mingit eesmärki, mis ei ole kindlasti kooskõlas Eesti rahvuslike huvidega. Ja peaminister Jüri Ratase kannatus kõige selle talumisel on küll kummist või siis kiidab ta oma asepeaministri seisukohad vaikimisi heaks?"

Urmas Paet, Reformierakond, Euroopa Parlamendi liige: "Nii nagu kahjuks varasemast kogemusest võiski eeldada, ei ole lõppenud praeguse valitsuse ja valitsuskoalitsiooni liikmete praaliv ja halvustav suhtumine teiste riikide, seal hulgas Eesti lähedaste liitlaste suhtes."