JUHTKIRI | Vaktsineerimine on valitsuse eksam

Pole mõtet end võrrelda hoopis eraldi kategoorias oleva Iisraeliga, kus esimese vaktsiinisüsti on saanud juba ligi 13% elanikke. Iisrael on ikkagi sõjaseisukordadega harjunud riik, mille vaktsineerimise start on pealegi olnud nii kiire, et varsti ollakse sunnitud tempot aeglustama, kui vaktsiini ei saa erakorraliselt juurde osta. Meie võiksime end rahustada teadmisega, et ka EL-i mitte kuuluv väike Island hangib endale vaktsiini EL-i ühishanke kaudu, mitte omaette, sest nii oleks riskantsem ja kallim.

Vaktsineerimise masinavärgi tõhusalt käigus hoidmise raskust ei tasu alahinnata. Juba nüüd, kui kogused on veel väga väikesed, läks 20 doosi vaktsiini „inimliku eksituse” tõttu raisku. Edaspidi, kui kogused on suuremad, on see oht suurem. Samuti ei ole 60–70% vaktsineerituseni jõudmine kommunikatsiooni mõttes lihtne. Loodetavasti pole ükski Eesti poliitik nii vastutustundetu, et hakkab vaktsiiniteemasse pookima poliitilist polariseerimist. Vaktsiinivastaste valeinfo tõrjumise ja inimeste põhjendatud kartustele vastamisega on niigi tükk tegemist. Vaktsineerimine on tõeline rahva ühtsuse ülesanne.