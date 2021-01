Teosammul kulgev vaktsineerimine põhjustas Prantsusmaal suure pahameeletormi

Prantsusmaal on juba olemas pool miljonit vaktsiinidoosi ja jaanuaris tuleb igal nädalal juurde veel pool miljonit, kuid vaktsineerida on suudetud vaid paar sada inimest. Võimud otsustasid vaktsiiniskeptilistele inimestele tasa ja targu läheneda, kuid see ei saanud kaua kesta, sest president Emmanuel Macron käskis valitsusel jalad kõhu alt välja võtta ja tegutsema hakata.

Lisaks hoiatas tuntud prantsuse geneetik Alex Kahn, et vaktsineerimisega viivitamine on katastroof. „Mida rohkem viirus ringi liigub, seda rohkem tekib muteerunud variante,“ selgitas ta.