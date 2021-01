Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja Ellen Kaasik ja turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro tegelevad Rohetiigri programmis jäätmetega, sest ringmajandusest on Eestis palju räägitud, aga olulisi arenguid pole toimunud. Sadamast käib läbi ühe Eesti keskmise linna jagu jäätmeid ja on oluline, et need ei läheks prügimäkke või põletusse.

Foto: Kiur Kaasik