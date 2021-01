Ilmselt oleks hea enne „Vabaduse” kallale asumist läbi lugeda Sam Bergeri ja Molly Blomi sarja eelnevad raamatud – „Piirimaa” „Sisemaa” ja „Vetevald” – kui seda pole seni tehtud. Esmalt seepärast, et need on väärt lugemist ja teiseks haakub üks teos teisega.