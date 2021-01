„O2” kogus üle 75 000 vaataja

„O2” produtsent Kristian Taska lausus, et ajal, kui inimesed on ära hirmutatud ja valivad hoolega, kuhu minna ja mida teha, näitab „O2” suur vaatajanumber, et midagi selles filmis läks vaatajatele korda ja seda filmi oli väga vaja. „Kui koroona kevadel Eestisse jõudis ja kinod eriolukorra ajaks sulgeti, jäi mitme Eesti filmi linastumisperiood planeeritust oluliselt lühemaks. Sügiseste tumenevate pilvede all kinolevisse tulemine oli paras risk,” selgitas Taska.

Tõsielusündmustest inspireeritud filmi „O2” tegevus leiab aset 1939. aastal, kui Eesti oli kaotamas oma iseseisvust. Kohe-kohe on puhkemas Teine maailmasõda ja just neil kriitilistel hetkedel langeb Eesti nõukogudevastase luure juht salamõrva ohvriks. Selgub, et meie salateenistuses tegutseb äraandja ja tema tabamine tehakse ülesandeks luureohvitser Feliks Kangurile (Priit Võigemast). Samal ajal jõuab luurajateni info, et Stalin ja Hitler on sõlminud Eestit puudutava salakokkuleppe. Olukorda ei muuda lihtsamaks ka Feliksit painav saladus, mille keskmes on kahe aasta tagune kirglik armusuhe.