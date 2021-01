Kristen Michal: Ratase valitsusele lukus maailm sobib, nii on lihtsam kriitikavabalt kohalik jagaja olla

Turismisektor moodustas kriisieelselt ca. 8% Eesti majandusest ning andis kümnendiku eksporditulust. Majandusharu, mille ülesanne oli teiste raha Eestisse tuua, sellisena kahtlemata oluline, isegi kui mõni konkreetne külaline tüütu oli.

Tervisekriis ja valitsuste otsused vaba liikumist piirata on turismisektori seiskumise juurpõhjus. Oleks ju loogiline, et kui avalik võim paneb mingi majandusharu seisma, siis vähim mis teha saab on aidata otsida lahendusi uueks? Pole vist palju eeldada? Igati õngeusu vaimus, nagu Eestis kombeks.