"Juba lapsest saadik olin kindel, et mina rahapuuduses elada ei taha.” Järgmine majanduskasv on ettevõtlike naiste päralt

„Kui alustada päris algusest, siis on mu start-up sama vana kui mu laps,” naerab Natalja Napsep, kes juhib koos kahe kaasasutajaga idufirmat Bidrento, millest võib väga vabalt saada üks Eesti järgmisi ükssarvikuid ehk üle miljardi euro väärt olevaid ettevõtteid. Sest kui idufirmat juba alustada, ei ole mõtet madalamaid eesmärke seada – start-up’iga tuleb vallutama minna tervet maailma, kinnitab Napsep.



„Minu perekonnas, tuttavate ja lähisugulaste seas ei ole ettevõtjaid. Nii et kellegi kogemust ei ole mul eeskujuks kunagi olnud,” tõdeb Napsep. „Aga mida ma mäletan, on see, et kogu aeg oli rahapuudus,” muigab ta.