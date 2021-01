FAKTIKONTROLL | Kas Jüri Ratasel on õigus, et Eesti on koroona vastu vaktsineerimiselt elaniku kohta Euroopa Liidu tipus?

Riigid on hakanud koroonaviiruse vastu vaktsineerima erinevatel kiirustel. Oxfordi ülikooli uurimistiimi loodud teaduspublikatsioon Our World in Data kogub andmeid, kui palju inimesi riigis on saanud vaktsiini. (Andmed põhinevad sellel, mitu doosi vaktsiini on tehtud, ja seega ei võta arvesse, kui üks inimene on saanud mitu doosi.)