Arvamus

LUGEJA KIRI | Jaanus Riimets: vanadus ei vabasta vastutusest, Ümera tänava tragöödia näitel

Hiljutine jõhker noore ema tapmine tema väikeste laste nähes oli väga äärmuslik juhtum, aga konfliktseid situatsioone eri põlvkondade esindajate vahel on küllaga. Kuid on tõsi, et noortel ja vanadel on erinevad lähenemisviisid probleemide lahendamisele, seda nii ühiskondlikus kui isiklikus sfääris.