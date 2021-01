Veetes enamiku oma ajast siseruumides võtab inimene endalt võimaluse saada piisaval hulgal loomulikku päevavalgust. Tavaline valgustustase siseruumides on umbes 300–500 luksi, mis võimaldab meil jätkata igapäevaseid tegevusi. Paraku on seda liiga vähe, et see aitaks reguleerida meie organismi ööpäevast rütmi.

Oled kogu aeg väsinud ning mures oma laste pärast sest nad on loiud ja haiged? Siin on mõned soovitused, mida on võimalik ette võtta enda ja oma lähedaste tervise kaitseks.