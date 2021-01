Nädal kommentaariumis: Ratase naljadest saab aru ainult tema PR-meeskond ja Tanel Kiik

Peeter Ernitsa kõrvad: „Demokraatia erineb autoritaarsusest selle poolest, et see ei vaidlusta inimeste õigust olla rahulolematu. Kui diktatuuri tingimustes näitab tänaval olev rahvas selgelt, et riigis läheb midagi valesti, siis demokraatlikus riigis sellist tunnet pole. Kui inimestele midagi ei meeldi, siis nad tulevad tänavatele ja protestivad. Kõik on loogiline.

Lubades rahulolematutel vabalt oma rahulolematust näidata, tõestab demokraatia lihtsalt veel kord, et see on demokraatia.

Autoritaarsuse tingimustes näib võimude võimetus rahvahulgaga toime tulla nõrkusena; demokraatlikus riigis ei tundu see nii olevat. Rangelt võttes ei tohiks võimud takistada inimestel üldse oma erimeelsusi väljendada. Viimast mõtet ei saa loomulikult viia absurdini - ühel hetkel võivad õiguskaitseorganid sekkuda -, kuid mitte enne, kui kodanike julgeolekuprobleemide pärast on tõsine mure.

Üldiselt, lubades rahulolematutel vabalt oma rahulolematust demonstreerida, tõestab demokraatia lihtsalt veel kord, et see on demokraatia. See ainult kinnitab selle legitiimsust. Nii et nõrkuse hetkest saab tugevuse hetk.

Ärgem unustagem, et USA sünnidokumendis, USA iseseisvusdeklaratsioonis, on kirjas inimeste õigus valitsust vahetada. Kuigi loomulikult pole me juba harjunud, et selles deklareeritut saab tõsiselt võtta.”