Saan aru, et virtuaalsete komisjoni koosolekute korraldamisel on komisjonidel hetkel suur vabadus. Vôtku siis eeskujuks kord, mis on kinnitatud hiljuti Riigikogu juhatuse poolt täiskogu ehk suure saali istungite tarbeks. Uus asi meie parlamendis, ehk on pisivigu, aga kôik on korrektne. Istung toimub täiskogu saalis, juhatab juhatuse liige, kohale tulnud saadikud on samas saalis nagu tavaliselt, kes paraku mujal sunnitud olema saavad osaleda intrneti teel. Mis kôige olulisem, sellise koosoleku läbiviimiseks peab olema mingi selge pôhjus. Nende pôhjuste hulka ei kuulu muudatusettepanekute arv vôi vähemuse konksuga küsimused.