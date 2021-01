Anton Aleksejev: Venemaa tunneb kahjurõõmu: Trump suutis müüa ainult illusiooni

Donald Trumpi toetajate tormijooks Kapitooliumile oli lihtsalt jõulukink Venemaa poliitikutele ja patriootidele. „Ameerika kaotas õiguse dikteerida demokraatia standardeid” – just niimoodi kõlab riigiduuma saadikute ja teiste Venemaa patriootide avalduste üldine tonaalsus.

Tõepoolest: teistes maades korraldavad ameeriklased värvilisi revolutsioone, kuid enda juures millegipärast ei lase! Miks küll on valimistulemuste vastased meeleavaldused Valgevenes head, aga varastatud valimiste vastu Ühendriikides halvad? Washingtoni sündmusi võrreldakse Kiievi sündmustega 2014. aasta kevadel: „USA – Ukrainian states of America.” Mõlemal pool on Venemaa patriootide pilgu läbi Maidan, st katse tagada õiglust ulatuslike protestiaktsioonide kaudu, mis lähevad üle kokkupõrgeteks politseiga.

Ainult et lähemal vaatlemisel jääb põhjuseid rõõmustamiseks järele üsna vähe.