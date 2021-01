Sotsid plaanivad Tallinna ööelu reformida

Sotsiaaldemokraadid töötavad Tallinnale välja ööelu strateegiat ja tahavad luua öölinnapea ametikoha. Sama on varem välja pakkunud ka Kristen Michal, Reformierakonna fraktsiooni esimees Tallinna volikogus. Selline ametikoht on olemas näiteks Amsterdamis, Kopenhaagenis, Londonis ja Prahas. Plaane selgitavad sotside linnapeakandidaat Raimond Kaljulaid ja öölinnapea kandidaat Natalie Mets.

Mis kuulub teie jaoks ööelu mõiste alla? Saan aru, et see on ajavahemik kella 23-st seitsmeni hommikul, aga mis valdkonnad on sellega seotud?



Natalie Mets: Ööelu ongi kõik, mis toimub linnas öörahu kellaaegadel. Esimese asjana mõeldakse kultuuri, meelelahutuse, pidude ja kontsertide peale, aga see ei ole kõik. Öösel on vaja hallata transporti ja ülejäänud valdkondi. Näiteks võiks olla üle Tallinna tasuta tualettide võrgustik. Samasugune näide on 24 h lastehoid, mille eesmärk on pakkuda kvaliteetset lastehoiuteenust nendele lastele, kelle vanemad on öösel tööl.